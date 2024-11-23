苗栗縣苑裡鎮是縣內重要穀倉之一，大安溪沖積扇肥沃平原種植出優良的稻米，苑裡鎮在地知名米廠山水米公司，近日榮獲第一屆農業部農糧署「糧商業者衛生安全評核」菁英組冠軍，在全台近20家有糧商登記並經營加工業務的碾米廠中脫穎而出，成為台灣米最高品質最高規格加工廠的表率。

農業部農糧署表示，「糧商業者衛生安全評核」是碾米業者的衛生管理的國家級指導原則，並納入公糧業者辦理白米加工等業務審核機制，成績合格的廠商，才能持續辦理攸關國家糧食安全的公糧業務。並藉此提升國內碾米廠環境衛生，精進國產米品質，將優良的台灣米推廣到國際市場。

苗栗縣苑裡鎮山水米公司以種植生產鴨間稻聞名。（泉順公司提供／謝明俊苗栗傳真）

農糧署舉辦糧商業者衛生安全評核，苗栗縣苑裡鎮山水米公司獲全國菁英獎。（泉順公司提供／謝明俊苗栗傳真）

農糧署舉辦糧商業者衛生安全評核，苗栗縣苑裡鎮山水米公司獲全國菁英獎。（泉順公司提供／謝明俊苗栗傳真）

這項評核分為一般組及菁英組，山水米公司是參加菁英組，除了33項評分項目外，還要加上60項的GHP食品良好衛生規範準則，評核委員到加工廠現場一一確認是否符合規範，更要檢視有無生產表單、管制表單、流程書面等資料留存佐證，過程非常嚴格謹慎。並召開專家會議，集合產官學界代表，就實地評核的記分與企業經營狀況進行討論，如是否取得ISO22000國際食品安全管理標準認證、CAS台灣優良農產品認證、TAP產銷履歷農產品認證、有機驗證，也要審視參賽米廠對政策的配合度、ESG理念與執行、社會責任等貢獻，評定最終成績。

泉順山水米公司獲得菁英組冠軍，驗證了碾米業邁向現代化的成果，從原料稻穀自乾燥、入倉、儲存及出倉等，進行自動化處理，大大減少食品加工歷程中的人為觸碰，大幅提高食品安全衛生標準，讓消費者食得更安心。同時倉儲也由傳統包袋改為冷藏筒倉、噸袋收儲等，一路冷藏保鮮，讓米的品質長保新鮮，讓消費者無論何時購買，吃起來就像剛收穫的新米一樣香氣四溢口感Q彈。

泉順山水米公司董事長李東朝說，這次得到政府頒發的冠軍殊榮，非常欣慰長久以來的努力終於獲得認可，參加評核並不是短時間的考試，而是落實在平日的管理作為中，泉順山水米公司是ISO22000認證的食品安全衛生工廠，有CAS台灣優良農產品認證、HALAL清真標章、有機加工儲運認證、TAP產銷履歷農產品認證、鮮食廠客戶定期到廠稽核等嚴格的外部審查機制把關。