為響應12月3日國際身心障礙者日，彰化縣政府今天在田尾國中舉辦「彰化縣國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會」活動，彰化縣長王惠美與會表揚「特殊教育評鑑績優學校、守護天使、特殊教育學生獎學金、資賦優異學生特殊表現、特殊教育創新經營與優良人員、精進特殊教育教學品質研發成果徵選」6大獎項共68校169組優秀師生及20個評鑑績優身障服務單位。

王惠美表示，聯合國將每年12月3日訂為「國際身心障礙者日」，期待藉此活動喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視，並同步舉辦公益園遊會，邀請到縣內各身障團體、庇護工場、社福單位設攤，並提供1500份200元園遊券與多項摸彩好禮、舞台表演等，此外，還有微光許願牆，讓大家寫上祝福的小卡，一起消除歧見，共創友善無障礙的社會。

王惠美說，這次活動表揚特殊教育169組優秀師生，其中來自溪湖鎮湖北國小2位守護小天使陳祈睿、黃千津，感謝他們守護腦性麻痺的安安同學，陪伴安安一起學習樂器、上專屬體能課程，展現無私的愛及同儕的情誼；另外還有來自溪州鄉成功國小學生王晨熙，克服自身障礙，積極融入課堂活動，不再逃避，並且參加全國性客語戲劇表演榮獲優等佳績，非常不容易。

她恭喜所有169組獲獎的優秀師生，有的是不畏自身障礙，用心學習來融入環境，有的是老師們及同學們無私無我的付出。另外，這次也同步表揚20個身心障礙者服務領域中，評鑑優等或甲等的單位，謝謝大家默默付出，一起看顧身障朋友，成為縣府推展社會福利的莫大助力。

社會處表示，園遊會有各式各樣的美食攤位，現場亦設置「CRPD探索區」、「輔具維修區」、「義剪區」、「視障按摩區」、「政令宣導區」等攤位，宣導政策的同時也提高參與民眾對社會福利的認識，並安排摸彩環節及精彩表演節目，如立方體特技、刺蝟汽球人等。

與會貴賓有立法委員謝衣鳯、陳素月、縣議員劉惠娟、縣議員劉淑芳服務團隊、彰化縣議會議長謝典林服務團隊、財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會董事長李金水、社團法人彰化縣康復之友協會理事長林青江、社團法人彰化縣啟智協進會理事長張添丁、社團法人彰化縣聲暉協進會理事長游明洲、社團法人彰化縣肢體傷殘協進會理事長鄭永雄、社團法人彰化縣聾人協會理事長陳玉真、社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會理事長陳錫令、社團法人彰化縣盲人福利協進會理事長蔣昌華、社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會理事長劉冠和、社團法人彰化縣視障者關懷協會理事長黃佳琳、社團法人彰化縣身心障礙者無障礙發展協會理事長陳蕙蘭、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會主任林梅足、社團法人彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會主任賴幸宜、縣府社會處長王蘭心、教育處副處長張淑珠、縣政顧問莊昇隆、彰化親師家長協會常務理事粘坤宏、田尾國中校長周昌憲、新庄國小校長吳文輝、國聖國小校長李政穎、忠孝國小校長陳昱仁、各級民意代表與地方仕紳。