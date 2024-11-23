好市多烘焙區日前推出一款新品「迷你黑糖麻糬麵包」，引起許多討論，不少會員嘗鮮後都說好吃，口感紮實有嚼勁，黑糖味道淡淡的，吃起來也不會太甜，很容易一顆接一顆，欲罷不能。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，日前去賣場採買，發現麵包區出了新品「迷你黑糖麻糬麵包」，喜歡嘗鮮的她立刻放進購物車。

該款麵包一盒299元，裡面共有30顆。原PO表示，回家後馬上打開來吃，沒想到一顆接著一顆，欲罷不能，2人一個下午就吃掉了9顆，她讚「真的很涮嘴，還不錯吃，小朋友應該會喜歡。」

好市多新品麵包「迷你黑糖麻糬麵包」相當受歡迎。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書）

貼文引發討論，不少吃過的網友也大推，「我家昨天也買了一盒，真的不錯吃」、「買回去一下就見底了」、「這個好吃，不注意會一次吃好幾個，要克制啊」、「很好吃，最近有去好市多都會買，真的忍不住一顆接一顆吃。」

也有老饕建議，要吃之前先用烤箱、微波爐或電鍋加熱之後，黑糖香氣更明顯，非常好吃。