1996年開始在迪化街舉辦的台北市年貨大街，明年將滿30年，但由於大稻埕地區民生汐止線捷運規劃尚未完成，汽、機車停車格不夠，同時也因交通、人潮問題叫不到計程車，民眾前往年貨大街有一定的困難，且會造成附近交通壅塞，台北市政府在去年試辦接駁專車，蔣萬安今年也承諾市民會繼續辦理且增加停靠點和車輛數。

迪化街在早期分為北街、中街、南街，不過一直以來都以霞海城隍廟周遭的南街較屬為熱鬧，越往北商業氣息越淡，尤其北街仍有危樓存在，台北市議員陳炳甫指出，希望可以將接駁車路線往北帶，增加涼州街的停靠點，同時因應附近街道較為狹窄將接駁車輛數增加，讓北街也能繁榮。

蔣萬安表示，去年試辦接駁專車成效很好，每趟接駁車都滿載， 這次會往北進行，也會增加車輛的調度，希望能協助到市民年貨的採辦。

另外陳炳甫也提到，辦理年貨大街其實清潔隊跟警察最辛苦，不管風吹日晒雨淋仍需出去值勤，警消有首都加級，但清潔隊員沒有，每次辦理各項活動，最後都需要清潔隊員收拾，但在母法未改變的情況下，無法為清潔隊加級，希望蔣萬安跟中央爭取，積極協助修法。