麻豆代天府強調地球自然發生的事，不用王爺多作說明。（寶智華攝）

台南市佳里、麻豆、下營等區昨（22日）晚至今天凌晨，短短8小時連續發生15起極淺層地震，其中12起集中在麻豆，造成人心惶惶，擔心會有大地震，徹夜難眠。嘉義中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛研判是0403花蓮地震改變應力，引起「系列地震」，未來出現大震的機率不高，規模最多到6，但沿海地區的磚造老屋要慎防頻震致災。

根據中央氣象署地震觀測報告，22日晚間6點45分，麻豆發生首起地震，接下來直到23日凌晨2點45分，共發生15起，其中麻豆12起、佳里2起、下營1起。最大的是8點40分芮氏規模5.4，發生在佳里區。15起地震全屬極淺層地震，震央最淺的深度僅6.9公里，格外有感。

「當然嚇死了！」賣大白柚的攤商楊姓婦人說，以前麻豆幾乎沒有地震，從上個月開始搖了一次大的之後，就接二連三的地震，但是在一個月內分散搖了幾次，沒想到會像昨晚這樣頻繁搖了15次，最大規模還到5.4，嚇得都不敢睡，更擔心這是不是麻豆要出現大地震的前兆。

「在麻豆土生土長一輩子，第一次遇到這樣搖整晚的」麻豆代天府秘書楊泉鋒說，小時候經歷過白河大地震，留下深刻印象，但後來麻豆就一直沒什麼地震讓人有感，昨晚這次規模5.4的讓他有嚇到，確實令人擔心；有信眾到廟希望問神明為什麼會這樣連續地震，是不是會有大地震，不過廟方一律回應，「這是地球自然發生的事，不宜藉神明角度作人為說明，怕會誤導民眾，招致怪力亂神非議。」

嘉義中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛指出，台南像個盆地地型，許多地殼板塊裂縫經長期沈積，已無明顯痕跡；麻豆地區沒有斷層帶，但從0403花蓮地震發生後，規模跟能量都很大，影響範圍擴及全台，在應力改變的狀態下，很可能又從麻豆下方的板塊裂縫竄出能量，才會發生多起規模2到4的小規模地震，不過由於其中夾雜一個5.4的較大規模地震，與一連串規模接近的群震不同，她認為屬於「系列地震」。

温怡瑛說，希望這次規模5.4的地震是系列地震中的最大地震，但難以保證後面還有更大的地震，不過她認為，就算有，規模最多到6；令人擔心的是若繼續持續地震，沿海地區許多磚造老屋可能無法承受，籲請居民防範。

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