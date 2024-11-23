在台美教育倡議、行政院「華語教育2025計畫」架構下，今年已選送我國147位華語師資赴美教學，2024年全美外語教學協會近日於美國賓州費城會議中心舉行，教育部補助高等教育國際合作基金會統籌策展，持續與相關單位合作推廣台灣華語文學習優勢。

在台美教育倡議合作架構下，教育部與美國在台協會為深化雙邊華語教育合作，於22日於美國費城市中心萬豪酒店，共同與高教基金會籌辦「台美華語教育交流座談會」，邀請美國官方、學界代表分享對台華語教育合作經驗及展望，講者包含全美各州教育長官委員會候任主席Eric Mackey（同時也是美國阿拉巴馬州教育廳廳長）；與台灣合作執行華語項目的紐澤西州立學院、賓州大學代表；丹佛語言學校校長Christine Loven-Santos等人，展現美國教育系統對華語教學的重視。

座談會也邀請駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、僑委會委員長徐佳青、美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）擔任致詞嘉賓，首先由高教基金會董事長、台灣師範大學校長吳正己與ACTFL主席Dr. L. J. Randolph Jr.簽署合作意向書，藉此強化語言教育合作。

吳正己表示，在台美教育倡議、行政院「華語教育2025計畫」架構下，台灣優華語計畫目前已促成我國21所大學與美國70所大學建立校對校的合作交流，在美國已建立5所華語文學習中心，同時積極培育相關師資，今年已選送147位華語師資赴美教學，提供完善的華語文教學支持系統。

李志強指出，近年台灣作為繁體中文教育的重要基地，受到國際社會高度肯定，我國自由開放的學習環境、優質的教學資源、安全便利的社會環境，以及融合傳統與現代的文化特色，成為全球華語學習者的首選之地，目前在台灣共有超過2000位美國學生研習華語，顯見我國華語學習環境的獨特魅力。

今年「台灣館」以未來主義風格設計，強調我國作為科技島的優勢，展現台灣高等教育與全球科技發展的緊密連結。參展各校亦展現豐富多元的華語課程內容，涵蓋客製化課程、專業華語與文化研習，期望吸引更多國際學生來台，深度體驗在地文化與學習華語。