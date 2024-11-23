日本投手「令和怪物」佐佐木朗希的爭奪戰可能影響未來各隊勢力消長，焦急的道奇支持者盼望MVP球星大谷翔平提供支援，但是大谷表示「尊重朗希自己的選擇。」其實大谷說的也沒錯，他和朗希是日本隊的戰友，因此更要尊重朗希本人的想法，畢竟放棄高額薪資、提前挑戰大聯盟也是朗希的決定。

然而道奇支持者在FanSided網站埋怨大谷不幫忙，「在這個緊要關頭，道奇正需要任何能夠援助的人，特別是當他們擁有王牌人選（大谷翔平），這位日本最有名的運動員卻在此時袖手旁觀。」

先前有傳言佐佐木朗希斯下與道奇達成協議，這惹惱了佐佐木的經紀人沃夫（Joel Wolfe），沃夫向美媒《The Athletic》嚴正澄清：「那些球隊高管應該了解我的為人，他們與我有很多生意往來，說我會做這種私下協議根本是有辱我的誠信，這是欠缺體育精神的行為。」

其他球隊管理層不滿佐佐木看似己經要加入道奇，所以質疑經紀人沃夫談判的誠意，但私下協議是違法的，沃夫必須表達他的公正立場。