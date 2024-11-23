因應交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段為施作台61線111.4公里白沙屯路段道路改善工程，將於11月25日上午7時起至11月26日18時止，管制車輛通行，屆時將封閉台61線111公里428公尺處至112公里600公尺處北上高架橋路段，欲北上車輛請提早於台61線112公里600公尺白沙屯匝道匯出，接台1線後再左轉接回台61線北上匯入匝道繼續往北行駛。

施工封閉期間，請用路人遵循現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣臺中分臺路況廣播，或查詢交通部公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。

苗栗縣警局長陳世煌特別要求所屬全力投入交通疏導外，應強化周邊道路行車動線順暢，即時掌握路況，並同步通報警察廣播電臺等傳播媒體，宣導用路人周知並注意可變資訊看板(CMS)交通管制及訊息，另呼籲鄉親朋友遵循現場交維佈設減速慢行及遵守相關交通法令。