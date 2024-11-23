年節將近，為讓清寒植物人家庭感受到新年溫暖，苗栗縣大湖鄉青農橘二代黃文詣，率先響應捐贈「大吉大利美滿禮盒」及「大吉大利幸福禮盒精美木盒」，提供創世基金會苗栗分院義賣為「第35屆寒士吃飽30 送禮到家」活動募款，共同支持植物人服務經費。

創世基金會22日於「伍貳居所」餐廳，以創意年菜入菜，將茂谷柑融入佳餚之中，象徵幸福與吉祥。藉由這份年節禮盒和入菜的心意，呼籲企業及社會大眾響應募款活動。橘二代負責人黃文詣表示，茂谷柑象徵大吉大利，捐贈這100盒禮盒是希望能拋磚引玉，邀請更多社會愛心人士一起來幫助植物人家庭，讓因意外而面臨挑戰的家庭在年節期間得到一份溫暖與支持。

苗栗縣大湖鄉青農橘二代黃文詣，率先響應捐贈「大吉大利美滿禮盒」及「大吉大利幸福禮盒精美木盒」，提供創世基金會苗栗分院義賣為「第35屆寒士吃飽30 送禮到家」活動募款。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉青農橘二代黃文詣，率先響應捐贈「大吉大利美滿禮盒」及「大吉大利幸福禮盒精美木盒」，提供創世基金會苗栗分院義賣為「第35屆寒士吃飽30 送禮到家」活動募款。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉青農橘二代黃文詣，率先響應捐贈「大吉大利美滿禮盒」及「大吉大利幸福禮盒精美木盒」，提供創世基金會苗栗分院義賣為「第35屆寒士吃飽30 送禮到家」活動募款。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

創世基金會苗栗分院院長陳綠蓉表示，大吉大利茂谷禮盒送禮自用兩相宜，還能幫助清寒植物人家庭過好年一舉數得，預購至12月底，所得用來支持寒士吃飽30活動。希望透過一份祝福年禮及應急紅包，為植物人家庭帶來物質與精神的雙重支持。」。邀您一同支持送禮到家，祝福年禮800及應急紅包600，幫助清寒植物人家庭過好年，讓溫暖在社會間傳遞。認購專線：037-275848 分機9吉利小組。