第18屆兩岸金門書展今早於浯江書院盛大登場，共展出近2年大陸出版優秀簡體圖書，並結合台灣出版商相關暢銷書籍共同展售，圖書品種多達4600種。(于家麒攝)

主辦單位歡迎地區親子們到現場選購圖書，既可享受一書在手的喜悅，並可達到寓教於樂效果。(于家麒攝)

睽違5年，由金門縣文化局與海峽出版發行集團、福建新華發行集團、中華民國圖書出版事業協會、麗文文化事業機構、福建省期刊協會共同舉辦的第18屆兩岸金門書展，今（23）日上午在金城浯江書院盛大舉行開幕儀式，不少家長一早陪伴孩童親到現場選購圖書，小朋友們看到琳瑯滿目的各式圖書都超級開心，從小扎根培養閱讀風氣。

今早10點，第18屆兩岸金門書展於浯江書院熱鬧舉行開幕儀式，這也是繼2019年後福建出版發行機構首次組織同業業者前來參展。展售單位為吸引更多鄉親觀展，開幕典禮特邀醒獅團及KDC舞團前來表演，並安排了豐富的抽獎活動，獎品為福州三寶之一脫胎漆器及神秘考古盲盒等，幸運中獎的民眾都開心不已。

主辦單位表示，本屆書展共展出近2年大陸出版優秀簡體圖書，並結合台灣出版商相關暢銷書籍共同展售，簡體圖書品種多達4600種，其中涵蓋文學藝術、社會科學和兒童繪本等主題，同時也展銷具有地方特色的文創產品，另簡體圖書及文創商品均優惠折扣銷售，回饋金門讀者。

文化局指出，為讓金門鄉親感受圖書盛宴的同時，亦能領略到福建的地方文化，書展期間內簡體圖書及文創商品均以75折銷售，歡迎喜好閱讀及藝文的鄉親遊客們前往參觀選購。

文化局表示，兩岸金門書展自2004年籌辦，今年已邁入第18屆，深受愛書人好評。兩岸書展除了促進兩岸文化交流，傳承發揚中華文化，更有助帶動金門閱讀風氣，感謝大陸新華出版集團予以兩岸書展交流活動的支持，也感謝中華民國圖書出版事業協會長期協助，期許未來有更多元多樣的主題展出。

文化局歡迎地區親子們到現場選購圖書，既可享受一書在手的喜悅，並可達到寓教於樂效果；而今年特別選擇在浯江書院舉辦書展，除了地點比較便利，也可藉此緬懷先賢，藉由書展的推廣，延續閱讀的風氣，進而體現「富而好禮」、「富而好書」的書香社會。