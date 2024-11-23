2024頭份菁採茶歌節「CHILL食茶」23日上午在頭份運動公園熱鬧登場，活動開場由獲得2024年客家口說藝術幼兒園組中區冠軍的瑪奇兒幼兒園帶來客語說唱，獲得台下滿堂彩，隨後「東庄國樂團」以及「安妮塔克樂團」的演出，現場樂音飄揚，讓茶歌節在熱鬧的氛圍下正式揭開序幕。

下午的重頭戲─露天茶席音樂會，熱情的粉絲近中午已經擠滿了羅馬廣場。下午2點音樂會正式開始，由尋人啟事人聲樂團率先登場，動人的合聲與茶歌節的氛圍非常契合，隨後由陳孟蕎、FIR阿沁演唱多首熱門歌曲，現場粉絲無不給予熱烈掌聲。接著由郭靜帶來一系列成名曲如「在樹上唱歌、心牆、下一個天亮」等歌曲，全場大合唱、猶如大型KTV，氣氛非常熱絡。理想混蛋擔任壓軸演出，一連帶來六首歌曲，讓遠從各地前來的粉絲大飽耳福，非常滿足。

2024頭份菁採茶歌節「CHILL食茶」23日熱鬧登場，頭份市長羅雪珠奉上美味茶飲。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

此次搭配活動推出預購「茶飯兜」及「茶香市集消費滿200元」，就送茶飲套組及音樂會VIP手環，可優先入場選位、親近偶像，也吸引鐵粉爭相購買。而頭份市農會也推出自製茶葉蛋，贈送給現場民眾品嚐，並順勢推銷自家產品，也帶動了一波買氣。

會場周邊設置了「特色茶席、茶席體驗」，吸引許多民眾前來拍照打卡、體驗品茗，也順帶認識頭份好茶。頭份菁採茶歌節舉辦邁入第四年，吸引民眾到場聽歌、喝茶，享受最CHILL的頭份好茶時光。