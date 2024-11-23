童星出身的大陸女星金銘，8歲在瓊瑤劇《婉君》中飾演小婉君爆紅；不只哭戲了得，再加上一雙無辜大眼惹人憐的模樣，讓金銘紅遍華人圈。隨著時光奔走，金銘如今已是熟女一枚，不過她的微博自從2022年過生日曬照後就沒有再PO近照，直到日前才在小紅書開帳號，也曝光她44歲長相。

金銘近日在小紅書註冊帳號，睽違2年終於露面。她和兒時一樣，依舊是招牌大眼睛和立體五官，頂著一張精緻小臉、白到發亮的肌膚，凍齡的金銘完全看不出已經44歲。網友看了直呼：「小時候的你真的是國民閨女，人人都想擁有一個這樣的寶貝女」、「你小時候很出名哦」、「時光荏苒，變大姑娘了」。但也有人直指，金銘開小紅書是為了直播帶貨，對此金銘則沒有回應。

金銘希望在小紅書分享好物和生活點滴。（圖／取材自小紅書）

金銘的首部影片還不忘對網友「自我介紹」，表示她8歲就開始演戲，從小到大最常聽到的就是「我是看著妳的戲長大的」。至於為何進駐小紅書，金銘表示，她私下已使用小紅書一段時間，常獲得吃喝玩樂或購物資訊，自己也希望透過平台分享好物和生活點滴。

8歲的金銘演出瓊瑤電視劇《婉君》的小婉君爆紅，成為一代童星代表。（圖／本報系資料照片）

當年的小金銘靠著精湛演技，在8歲就以《婉君》打開知名度，成為瓊瑤的御用童星；接著在瓊瑤劇《雪珂》、《望夫崖》、《青青河邊草》、《梅花烙》都有演出。不過隨著她逐漸長大，就回歸校園讀書、演藝作品跟著減少，金銘也靠著苦讀，順利考上大陸最高學府北京大學，就讀國際關係學院。她畢業後雖然回歸演藝圈，不過逐步朝主持領域發展，也曾在選秀節目《超級明星》中擔任評審。