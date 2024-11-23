防建商養地，土銀對於18個月未動工建商餘額已經降至913億元，董事長何英明表示，未來如果超過18個月未動工，過去利率只加半碼，從10底開始，利率擴大為1碼；撥貸金額也會少約1成。

中央銀行規定購地貸款若18個月未動工，銀行要收回貸款或者增加利息，而公股銀行2023年底超過18個月的貸款餘額超過2000億元，其中土銀則有1173億元受到外界關注。

何英明表示，土銀針對未動工房貸，自今年10月起，會比要求還嚴格，包含過去18個月未動工，原本利率增加半碼(0.125％)，現在要增加1碼(0.25％)；而收回的貸款原本5％，現在也擴增為1成，多展延1年就多收回1成。

至於對未來房市的看法，土銀表示因近期各銀行房貸水位瀕臨警戒線及央行相關管控措施，民眾購屋將轉為審慎，買方持續一年多之熱絡氛圍將遭受衝擊，交易量能恐將趨緩，另在高營建成本提供支撐力道下，短期內房市價格應難有大幅度修正，預期10月以後房市將呈價震盪量縮之格局，惟後市價量表現，仍須視總體經濟發展、房市政策、國內利率水準、營建成本及買賣雙方對於價格認知的調整方向等因素而定。