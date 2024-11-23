今年入圍金曲獎最佳作詞人獎的歌手楊肅浩，在擔任羅東高商國文老師之餘不忘創作，他以作品〈有效票〉，獲得蘭陽文學獎散文組第1名，楊肅浩直言「很訝異」，他說，不論以前有什麼樣的成就，他既然身為國文老師，還是要不斷訓練自己的寫作能力，也讓學生看到多元發展的可能性。

楊肅浩是宜蘭頭城人，今年30歲的他，曾入圍第32屆金曲獎最佳台語男歌手、第35屆金曲獎最佳作詞人，他說，在大學時期他參加很多比賽，也到對岸與歌手交流、巡演，原本2017年要發行唱片，因當兵期間患中耳炎，導致右耳聽力剩下百分之24，直到康復後、2020年才出專輯。

楊肅浩說，2017年回到宜蘭後，在宜蘭高中擔任4年代理老師，期間也是有機會到台北從事音樂工作，但宜蘭的生活與教學經驗讓他獲得不少靈感，決定考正式教師，成績是全國聯招第2名，當時宜蘭只有羅東高商開缺，但他仍決定留在故鄉執教。

今年蘭陽文學獎的徵文主題「帶你回宜蘭」，讓楊肅浩想起自己的求學、通勤的歷程，並將這份心情書寫成文字。蘭陽文學獎今年總計有270件投稿作品，其中散文件數最多，有185件，楊肅浩作品〈有效票〉獲首獎，含金量十足。

楊肅浩說，寫歌都是短篇幅，字數只有200至300字，但國文老師還是要訓練寫作能力，寫出結構相對完整的作品，未來如果出版散文集也可以收錄。

宜蘭縣文化局表示，蘭陽文學獎是每2年舉辦一次，今年主題是「帶你回宜蘭」，今年徵選散文、小說、傳統詩、民間故事組4文類作品，各組第1名可獲得獎金4萬元。

今年蘭陽文學獎散文組第1名楊肅浩〈有效票〉，第2名麗度兒‧瓦歷斯〈老爸的小山頭〉，第3名劉冠顯〈帝爺生，呷拜拜〉，佳作王群〈蘭城的花〉、林健鋒〈松仔腳街人傳〉、陳昱良〈手路〉。小說組第1名沈欣蘋〈誤解〉，第2名陳昱良〈空巷寂靜〉，第3名嚴翊〈九彎十八拐〉，佳作陳煥中〈走川〉、陳凱琳〈靈魂宅配所〉、周俊吉〈阮家阿茹欲出嫁〉。傳統詩組第1名吳忠勇〈甲辰蘭陽吟卷〉，第2名黃絹文〈乙酉蘭陽故事十首〉，第3名張丁允〈蘭陽長居紀行詩稿〉，佳作林正乾〈蘭居即事十首〉、白阿合〈蘭陽風物吟詠集〉、王清玲〈宜蘭行跡漫詠〉。民間故事組第1名游書珣〈啵啵仙〉，第2名李清細〈鬼噬〉，第3名何敬堯〈冬瓜女孩〉，佳作黃培欽〈神明失蹤案〉、陳俊志〈石聖爺公傳奇〉、林玉芬〈黑令旗〉。