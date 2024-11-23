2024年世界棒球12強賽，中華隊昨(22日)以8：2打敗勁敵美國隊，不過「台灣隊長」陳傑憲因為觸身球提前退場。老婆綺綺帶著兒子前往日本，幫受傷的老公加油打氣，她還跟啦啦隊女神峮峮合體，兩人大方曬出「無濾鏡照」，美翻網友。

綺綺在Instagram限動透露由於第一次獨自帶兒子出國，心情難免有些緊張，還在內心祈求跟兒子能夠「合作愉快」，好在兒子一整趟旅程都「相當配合」，不論起飛或降落時都在睡覺，讓她開心直呼：「看來兒子很適合帶出門」。而在一家三口碰面用餐後，綺綺PO出陳傑憲抱著兒子餵食的照片，看見父子倆黏TT的模樣，讓她忍不住稱讚兒子：「有爸爸就好，兒子真讚真懂事」。

綺綺公開陳傑憲父子倆黏TT的模樣（圖／ haileychennn Instagram）

隨後，一行人回到飯店，綺綺曬出與啦啦隊女神峮峮的同框照，只見兩人各自對著鏡頭嘟嘴及吐舌頭裝可愛，還一樣比出1的手勢，不難猜測是希望中華隊能在12強系列賽奪下冠軍，接著透露：「跟兒子拍照只能原相機直出，嗯，好險我們沒在怕」，只見沒特別化妝的兩人，縱使沒有濾鏡加持，膚質依舊光滑剔透，樣貌還是美麗動人，可見保養得相當好。

綺綺還跟峮峮曬出「無濾鏡照」，樣貌依舊美翻。

陳傑憲老婆綺綺從義大犀牛「犀睛女孩Rhinos Angels」出道，後來轉到中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，不論樣貌和身材都是好到無可挑剔，兩個兒子也遺傳到夫妻倆顏值天花板等級的基因，樣貌相當帥氣，每次曝光都引起球迷討論。