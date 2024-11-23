輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳於23日現身香港科技大學獲頒工程學榮譽博士學位。典禮後，黃仁勳發表演講，表示希望和港科大的著名地標「紅鳥」日晷藝術品合照（學生戲稱為「火雞」），但由於久未說中文，誤將「火雞」說成了「危機」，引發全場笑聲。

香港01報導，黃仁勳在獲頒學位後，發表了近10分鐘的演講，感謝港科大的肯定，並表示成為榮譽校友感到無比光榮，現場學生隨即報以熱烈歡呼。

黃仁勳指出，25 年前輝達進入中國市場，在香港、上海浦東和深圳等地均有港科大校友。他們成為輝達的同事，協助公司建立和發展，並見證了中國科技生態的形成。

黃仁勳表示，非常羨慕這個時代的畢業生，期待人工智慧（AI）能夠促進科技大學和整個中國的科學進步，因為現今一切都在變革和重啟，而現在正是展開事業的絕佳時機。他強調，AI方面的突破只是開端，未來所有產業都將採用AI，而機器人時代即將來臨。

除了黃仁勳之外，此次獲得港科大榮譽博士學位的傑出人士還包括著名影星梁朝偉、諾貝爾化學獎得主麥可·萊維特（Michael Levitt），以及菲爾茲獎得主戴維·曼福德（David Mumford）。