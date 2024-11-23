央行總裁楊金龍針對多房族與投資客祭出「史上最嚴限貸令」，意圖抑制房價過熱現象並控制槓桿風險，市場氛圍變得謹慎觀望，房市崩盤說法甚囂塵上。然而，學者專家們大多認為，房市短期內雖然有部分投資客會被迫退出，交易量瞬間急凍也有機會進一步導致房價下修，但崩盤的機率卻微乎其微，相較之下，明年房市「量縮價穩」軟著陸的可能性更高，房價跌幅最多不會超過10%。

中央大學台灣經濟研究發展中心執行長吳大任指出，自央行祭出第七波信用管制以來，雖然房市數據中有部分指標開始出現疲軟走勢，但包括核發建照面積與住宅貸款餘額等數據依然上升，顯示房市結構依舊穩定。他強調，這些指標表明市場正在進入一個逐漸趨於穩定的階段，預計未來幾個月內，房市軟著陸的可能性較高。

逢甲大學土地管理學系教授陳建元則認為，「新青安房貸」專案使得剛需買家持續進場，這部分需求仍會是穩定房市最重要的支撐力量，預期房市將進入一段「僵固期」，但房價不會有劇烈波動。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，2024年房市上下半年兩樣情，央行9月中祭出的第七波信用管制政策，將在第4季逐漸顯現效果，市場也將因此進入盤整階段，但儘管交易量縮減，房價依然有支撐，特別是比較不受打炒房政策影響的剛需族群，以及手握現金的購屋者，將有更多選擇高性價比物件的機會，在市場中佔據有利位置。

周鶴鳴表示，央行政策主要針對多屋族，自住需求者尤其是首購族並不會受太大影響。隨著投資客退出市場，剛需族將有更多機會在房市盤整階段撿到相對「甜甜價」的房產，特別是不少建商為了刺激買氣相繼推出促銷活動，即便房價很難再回到過去水位，剛需買家仍是這波市場調整中的主要受惠者。

除此之外，現金充裕的購房者或高資產族群，因對於銀行貸款的仰賴度低，也較不受到央行限貸政策的影響，反而在市場買氣因資金緊縮而下滑的階段，不僅擁有比一般民眾更多的談判空間，還有更多保值性佳的優質物件可以挑選，並且在市場逐漸回穩時進場。

針對未來房價走勢，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，政策收緊雖有可能會影響部分買方，但房價不會出現大幅修正。由於多數屋主在現行政策下可能會選擇不賣房，反而延長了市場的調整期，導致房價維持相對穩定的狀態。

整體而言，儘管市場受到政策影響，買方轉趨保守，但房市崩盤的可能性不大，軟著陸是更可能的結果，且回顧過去 20 年台灣房市的週期，除非出現極重大的利空事件，否則房價跌幅通常不會超過 10%，因此專家們普遍預期，2025年房市將穩定軟著陸，對於剛需族和現金購屋者而言，甚至有可能是近2、3年來最佳的進場時機。