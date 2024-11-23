央行祭出第七波信用管制，房市逐漸進入觀望期，不過不少專家指出，此時房市回歸基本面，正是剛性需求的自用族群進場時機。相比先前房市熱潮排隊買房時期，民眾更有機會能挑到好地段且價格合理的好物件，不論是舊換新、小換大、蛋白變蛋黃，現階段都是不錯的時機點，尤其建議換屋族把握機會進場汰弱留強。

央行10月9日針對第七波信用管制後三族群進行鬆綁，繼承族群購屋時可不計繼承來的房屋與房貸戶數；換屋族也能以切結方式出售舊屋取得較好的房貸條件；前兩者成屋及預售屋已簽約的購屋者也排除在外。

針對有實際換房需求的族群，經與貸款銀行簽署承諾後，新的第一或第二戶購房貸款（不包括高價住宅貸款）可以排除在此項規定之外。央行業務局潘榮耀表示，借款人應在新貸款撥款後1年內，賣掉原有的房子並完成產權過戶，且不能以轉貸等方式規避這個承諾，「如果借款人違反了承諾，銀行可以取消寬限期、要求立即償還貸款本金或差額，並收取罰息及違約金。」

不管原本是有房無貸款、或是有房有貸款者，簽切結書一年內出售舊屋，就不受第二戶限貸5成限制，可享有最高8成與寬限期。對於換屋族應如何應對或爭取較佳的貸款條件？專家指出，除了和銀行切結一年內出售，可以不受第二戶貸款限制，換屋族群也可以利用沒有房貸的配偶申請房貸，同樣享有首購條件。

而如何聰明換屋，常讓換屋族困擾，攸關手頭資金運用，要「先買後賣」還是「先賣後買」。永慶房屋客服中心資深經理陳繼先建議，由於房屋買賣金額大，為爭取較佳貸款條件，可以採取「先賣後買」的策略。一般而言，即使曾有房屋買賣紀錄，只要名下沒有自用住宅，就能爭取首購優惠利率。但各家銀行對首購資格的認定各有不同，即使買房時名下有房產，但只要沒有貸款仍有機會向銀行爭取較佳房貸條件。

「先賣再買」最大的優點是財務負擔較低，可以用賣屋的錢來補貼買新房所需的資金，可與買方協議延後交屋，爭取搬家及找新房的時間；或是與買方約定售後回租，買賣完成後繼續住在舊家，直到租約到期。

不過以上兩種方式，尚需買家同意才能進行，且仍然有找新房的時間壓力，陳繼先建議，若想先賣屋再找房，應事先做好短期租屋的準備為佳。

「先買後賣」則優點是時間較充裕，不用擔心換屋的銜接期，且提前搬進新房後，舊家可騰空賣相也會更好，不過先買房除了要另外籌措一筆購屋金，若舊家還有房貸尚未清償，在舊屋賣掉之前，也要同時負擔兩筆房貸，較適合手頭資金寬裕的換屋族。

至於房貸水龍頭栓緊，如何儘量提升貸款成數呢？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，讓銀行越放心條件越好，例如穩定收入與在大型企業就業，同時也不要完全沒有跟銀行往來，維持良好信用紀錄，按時繳交各項帳單，避免使用循環利息。

此外，專家認為，這波管制應正面看待央行打炒房，投機客出逃後，還給市場穩定秩序，自用族群才有機會挑到好地段且價格合理的好物件，不論是舊換新、小換大、蛋白變蛋黃，明年都是不錯的時機點，建議換屋族把握機會進場汰弱留強。

信義房屋副總經理信泓浚即指出，挑選物件時，可多留意交通是否方便、生活機能完善、週邊居住人口勿過度稠密或稀少，符合多數購屋自住者需求，有助未來換屋轉手。