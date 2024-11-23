土銀董事長何英明表示，所辦理新青安違規部分有248件，目前已經收回147件，金額在230萬到240萬元之間，仍有101戶還尚未收回。土銀新青安貸款戶違規態樣多為非自住使用，以出租戶居多，違規出租行為者，已陸續改貸為一般購屋貸款及繳回溢領補貼利息。

不過，土銀認為，新青安對於房貸、房市影響還是頗深，因為新青安有5年的寬限期，這5年如果只有還利息未還本金，就仍占住額度。不過土銀目前新青安有使用寬限期者大約占一半。