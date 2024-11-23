新青安違規案件利息 土銀已追回6成 16:532024/11/23 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土銀董事長何英明(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土銀董事長何英明表示，所辦理新青安違規部分有248件，目前已經收回147件，金額在230萬到240萬元之間，仍有101戶還尚未收回。土銀新青安貸款戶違規態樣多為非自住使用，以出租戶居多，違規出租行為者，已陸續改貸為一般購屋貸款及繳回溢領補貼利息。 不過，土銀認為，新青安對於房貸、房市影響還是頗深，因為新青安有5年的寬限期，這5年如果只有還利息未還本金，就仍占住額度。不過土銀目前新青安有使用寬限期者大約占一半。 #新青安 #土銀 #違規 #5年 #寬限期 【秋天轉涼就該去野營 】 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。