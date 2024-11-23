南韓JTBC電視台節目《事件班長》，22日公開一名女偶像A的錄音，內容竟是指控經紀公司老闆性騷擾！說自己不僅遭強吻、襲胸，更被逼迫當「一日女友」。雖然報導中並沒有指名道姓，但從種種線索，都讓外界推測受害者疑似是新人女團MADEIN的成員。消息曝光後，經紀公司也發出聲明回應了。

根據《事件班長》公開的錄音中A表示，自己在某次演出結束後，帶曖昧對象到宿舍，被公司代表撞見，於是拜託代表放過她；怎料，對方竟提出讓她當「一日女朋友」的要求。起初她以為只是陪吃飯、看電影，結果對方居然性騷擾她，過程中「老闆問『可以親妳嗎』後強吻我，雖然我緊閉嘴巴，他卻試圖伸舌頭，還舔我的脖子和耳朵」，甚至還摸胸、屁股長達2小時。

這些舉動讓A害怕且不安，於是將此事告訴父母，事後父母聯合其他成員家長前去質問代表，而對方也認錯道歉，表示有意辭職。之後A因健康狀況惡化暫停活動，但代表竟以事件曝光會導致公司倒閉，成員需負擔巨額賠償做威脅，使她更加恐懼。

雖然報導未明確說出女團名字，但從節目中的線索，包括「9月剛出道的女團成員」、「性騷後因健康問題暫停活動」，都讓外界推測受害者是MADEIN的成員，而不久前19歲Gaeun（吳佳誾）又剛好宣布因健康問題暫停活動。對此，經紀公司否認，更反控是成員主動提出「擔任一日女朋友」以求繼續活動，且「老闆不曾對該成員進行性騷擾等接觸，只有在安撫對方時給予過擁抱」，雙方各說各話。

網友根據線索發現受害者疑是新人女團MADEIN。（圖／翻攝自MADEIN官方IG）

經紀公司發出聲明否認。（圖／翻攝自MADEIN官方IG）

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