國稅局10月、11月都有房地合一稅錯誤申報方式的宣導，包括錯列房貸利息為費用，有案例在持有期間列報購屋借款利息31萬元，但房貸利息為房地使用期間之費用，不得認列，被重新核算課稅所得並補徵稅額。

還有案例是公司於104年11月間與乙君簽訂土地買賣契約書，因故遲於105年2月1日始完成所有權移轉登記，於110年9月間出售並辦妥移轉登記，該公司認為土地於104年11月間即簽約購買，非屬房地合一稅之課稅範圍，故將出售土地所得額列報為免稅所得，但房地合一稅取得日期認定，是所有權移轉登記日，經國稅局查獲，除補徵稅額外，並遭處罰鍰。

還有案例，民眾113年1月出售其於106年1月取得的A房地，自行申報課稅所得860萬餘元，減除自住房地免稅額400萬元，繳納稅額46萬餘元，但民眾107年9月才在A房地辦竣戶籍登記，出售時A房地設籍未連續滿6年，不符合自住房地免稅額適用要件，核定應補稅額126萬餘元。

另外一個比較特別的合建案例，民眾在房地合一稅上路後，購買土地700萬，與營利事業合建分回房地後，以2400萬元出售，但將土地成本700萬元加計互易發票金額750萬元，列報房地合一稅之取得成本為1,450萬元，國稅局減除互易發票金額750萬元，並以合建前A地之原始取得成本700萬元認定B房地交易成本，按A地持有期間（超過5年，未逾10年）適用稅率20%計算補徵稅額150萬元。