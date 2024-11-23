台中市政府斥資1.1億元推動清水區清水國小老舊校舍拆除重建，校方23日辦理校慶，同時由市長盧秀燕等人宣布校舍拆除工程動土，預計2027年8月完工後，可提供學生更優質學習環境。

清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市府將以1億1千多萬元經費，拆除重建老舊校舍，盧秀燕、市議員陳廷秀、王立任、教育局長蔣偉民、運動局代理局長游志祥等人到場參與校慶，也主持動土典禮。

盧秀燕說，清水國小是全市第2歷史悠久的國小，她先祝賀學校128周年生日快樂，也由於清水國小是有歷史的學校，其校舍老舊、耐震度不足，地方與清水國小校長洪瑞佑，爭取校舍重建已有20年，因此市府今年編列1.1億元幫助學校改建，也感謝市議會支持相關預算。

市府教育局長蔣偉民指出，台中市是六都中最重視下一代教育的直轄市，盧市長上任後，教育預算占市府總預算比例為六都第1，教育局除了推動「老舊校舍拆除重建」之外，還有「給孩子一個禮堂」及「可調式課桌椅」的計畫也持續進行中，讓孩子們在良好的教育環境中成長。

他說，清水國小校舍設施設備已老舊，有使用安全上的疑慮，市府積極向中央爭取經費，也自籌經費促成拆除重建工作，重建工程經費1億1366萬餘元由市府編列預算執行；建築師融入百年底蘊的古蹟校園紋理，新校舍立面材質延續古蹟雅致的紅磚、白牆、灰瓦質感的設計，為校園增添活潑現代的律動感，預計興建地上3層樓，共12間教室，完工後可提供安全舒適且現代化的教學場域。

教育局說明，盧市長上任後積極向中央爭取經費，同時也自籌經費促成拆除老舊校舍進行重建工程，2019年至2026年計投入30億元協助21校拆除重建27棟校舍，后綜高中國中部老舊校舍去年底率先動土改建，10月豐原區豐田國小、大雅區大明國小的老舊校舍改建已開工，11月有清水區清水國中的老舊校舍改建完成落成啟用，霧峰區光正國小、大甲區日南國中、豐原區豐東國中的改建已接連開工動土，今日清水區清水國小老舊校舍改建也啟動，後續北屯區新興國小、龍井區四箴國中的老舊校舍也將改建。