勞動部公務員遭霸凌輕生案持續延燒，勞動部長何佩珊請辭獲准，部長一職原本由常務次長陳明仁暫代，但行政院昨（22日）深夜拋出震撼彈，敲定由民進黨不分區立委洪申翰出任勞動部長。國民黨立委徐巧芯今（23日）對此表示，對人民只有驚嚇沒有驚喜，「這是踩著勞動部遺憾往上爬的負面案例？」

據《中天新聞》報導，徐巧芯指出，昨天深夜宣布新人事真的投下一顆震撼彈，對人民只有驚嚇沒有驚喜，賴政府真的沒人了？總統賴清德、行政院長卓榮泰不知道這3天霸凌案發生什麼事，當大家還在質疑洪申翰2月知道此事，卻沒公開或挽回悲劇，還讓他接任，不是更加引起公憤嗎？

因此徐巧芯也諷刺地說，「這是踩著勞動部遺憾往上爬的負面案例？」讓人非常憤怒。然而，關於接任勞動部長，洪申翰稍早在臉書說，很清楚這會是一個挑戰非常非常大，也不能失敗的任務，但既然接下了就會全力以赴，「只有兩天的時間，從立委的工作轉換身分，然後接下來，就要用新的身分，來承擔必須作出改變的責任」。

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