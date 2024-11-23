輝達財報業績好到爆，市場第一反應卻是下跌，隔了一天才驚覺「前晚賣錯了」，輝達周四盤中再創歷史新高。分析師指出，GB200之後投資目光將導向GB300，因此2025年將有2大重點：一是GB300將「100%採用水冷系統」，其次機櫃全面採用BBU(電池備援電力模組)，點名鴻準(2354)、順達(3211)等11檔受惠。

輝達法說會公布營收350.8億美元，年增94%，優於預期331.6億美元；EPS為81美分，優於市場預期75美分；資料中心季營收308億美元，超出預期288.2億美元；第4季預估營收375億美元，高於市場預期371億美元。不管是從營收、淨利、數據中心營收及展望都超過市場預估，但市場的第一反應卻是回檔。

直至Wedbush明星分析師Dan Ives在給投資人的報告中，盛讚輝達第3財季財報「毫無瑕疵」（Flawless），「應該裱起來掛在羅浮宮」，才讓投資人回神發現「前晚賣錯了」。

摩爾投顧分析師江國中表示，在法說會上輝達執行長黃仁勳高喊Blackwell旺到爆，明年仍供不應求，還特別點名感謝台積電、京元電、日月光、鴻海、廣達、緯穎台廠供應鏈，因此這6檔絕對是拉回買進的首選。（文章未完…全文見此）

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