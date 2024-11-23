全球「最好用護照」評比出爐，新加坡以195個免簽國再度掄元，日本、南韓及歐洲5國並列第二。在這項主要以免簽國數為標準的報告之外，護照申辦費用、有效期限等，也成為越來越多人重視「CP值」的項目。

亨利護照指數（Henley Passport Index）是全球護照排名權威指標，每月更新一次。新加坡再度稱霸不意外，東北亞的日、韓，以及法國、德國、西班牙、義大利、芬蘭，均以192國免簽居次。台灣則以141國免簽，排名第34。

綜合外媒報導，若把費用攤開來看，全球最貴的護照是墨西哥，申辦費用約7500新台幣，澳洲第二貴，辦一本護照收費約7300新台幣，美國護照也超過5300新台幣。

阿拉伯聯合大公國護照俗又大碗，約570新台幣，全球最便宜；印度、匈牙利分別是590新台幣、670新台幣。西班牙護照費約1050新台幣，卻能免簽192國，堪稱CP值最高。