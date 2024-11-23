公司招募員工都希望找到能力好、有想法且反應快的新人，因此面試常出現一些奇葩問題。大陸某公司面試官丟出一道數學題「7加5等於幾？」其中2位求職者回答12竟都被淘汰；另一人說，7加5等於12，但如果數字後面的單位不一樣，答案也會不同，例如7塊錢加5毛錢等於7塊5；如果是7瓶水加5滴水，那可能還是7瓶水。面試官聽完覺得他很有想法，決定錄取他。

大陸一名博主在網路發文分享，小恩大學畢業後在一間工廠上班，做了一年之後決定要去外面闖闖，好不容易收到一間大公司的面試通知，他臨時抱佛腳上網查該公司的相關資料，擔心面試會被問到。

面試當天，小恩被分配到的組別共有3人，輪流自我介紹後，面試官問了一些工作相關問題，接著突然拋出一道數學題「7加5等於幾？」第一位求職者自信回答，「這很簡單，7加5等於12。」第二位也答12。

最後輪到小恩，他說7加5等於12，但如果數字後面的單位不一樣，答案也不同，例如7塊錢加5毛錢，就等於7塊5；如果是7瓶水加5滴水，可能還是7瓶水。面試官聽完後，走到小恩面前拍了他的肩膀，稱讚他很有想法，最後也決定錄取他。