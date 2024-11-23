今年最紅金融股，就是通過「新新併」的台新金(2887)和新光金(2888)，前3季已賺贏去年，合併後將躋身第4大金控，台新金最近卻被外資賣不停，網友認為「跌到16可以接看看」，而台新金向來配息大方，明年股利會有多少呢？價值投資達人股海老牛試算，約0.9元上下，與過去平均值差不多，換算殖利率逾5%，目前股價「合理偏低」，有低點就可撿囉！

股海老牛在IG「stockoldbull」表示，「新新併」已通過臨時股東會，不少人都在問下一步在哪？但是近期外資對這兩家金控動作頻繁。老牛這次就來幫大家深入解析，讓投資人更安心。

今年前3季金控股的成績亮眼，有7家賺贏去年，其中包括台新金和新光金！而台新金10月自結稅後純益達12.4億元，年增56%；前10月稅後純益179億元，年增38%，EPS為1.25元。其中銀行業務穩定，台新金今年已賺贏去年。（文章未完…全文見此）

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