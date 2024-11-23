倍力董事長許金隆在會中指出，隨著全球對永續發展的關注日益提升，如何協助企業在財務管理中導入永續元素，以應對當前的環境與經濟挑戰，並提升企業永續韌性，是政府與各家數位解決方案商積極面對與解決的課題。透過「碳管家」與「財務報告書解決方案」兩大解決方案，倍力資訊結合內控制度與資訊系統，能協助企業有效、迅速的整合永續資訊管理。

許金隆表示，「財務報告書解決方案」可提供多角度的財務分析報表，且獨立系統多樣資料串接，也不影響原有ERP系統，目前已有超過350家上市櫃公司採用並持續增加中。「碳管家」通過SGS確效認證，符合ISO 14064-1:2018標準，可支援自動化數據收集、跨部門協作與碳足跡計算模擬，幫助企業快速生成符合規範的永續報告，進而大幅提高效率、降低人為錯誤風險。

此外，永續資訊的揭露與傳統財務報告密切相關，「碳管家」不僅能整合部門提供的數據，還能針對溫室氣體盤查與碳排放量的計算進行詳細追溯與模擬，為企業提供標準化的作業程序與數據安全保障，更可支援金管會、環境部、供應商等多種類的報告產出。

「財務報告書解決方案」與「碳管家」兩大自有產品今年也推出訂閱制服務，讓企業可以用最輕鬆的方式，加速完成內部控制修訂，並將永續管理納入年度稽核計畫，更利用這兩款產品開發出「股東會年報解決方案」協助企業符合主管機關的最新要求。安永曾于哲會計師指出，透過科技與數據分析，不僅能提升碳排放資訊的透明性，還可實現與財務績效的綜合管理。安永所倡導的「財務管理＝財報管理+ESG管理」，更可幫助企業在應對氣候風險的同時，打造穩健的財務韌性。