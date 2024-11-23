大陸民眾赴台遊露曙光？台旅會駐北京辦事處近日赴雲南昆明、廣東深圳積極宣傳行銷寶島台灣。（圖片由台旅會北京辦事處提供）

大陸民眾赴台遊露曙光？台旅會駐北京辦事處近日赴雲南昆明、廣東深圳積極宣傳行銷寶島台灣。（圖片由台旅會北京辦事處提供）

上周三（11月13日）大陸國台辦記者會提到大陸方面會按照既定工作安排，繼續推進大陸居民赴台灣團體旅遊，似乎大陸居民赴台旅遊又漸露曙光。近期台灣海峽兩岸觀光旅遊協會北京辦事處於11月中、下旬分別參加雲南昆明「2024寶島臺灣風情展」及廣東深圳「2024深圳創藝生活節」路演活動，兩場活動均免費向公眾開放，透過現場文創市集展攤及表演互動演出，吸引了大量遊客和市民前來參觀並諮詢台灣旅遊資訊，也為兩地市民帶來一場台灣味視覺與味覺的雙重盛宴。

台旅會北京辦事處李嘉斌主任指出，21日在廣東登場的「2024深圳創藝生活節」活動，共有來自台灣100多家展攤參與，包括原汁原味的臺北寧夏夜市小吃及千歲宴，台旅會北京辦事處也精心搭設了台灣旅遊主題展臺，向華南民眾介紹臺灣豐富多元的觀光旅遊資源；台旅會展臺位處路演活動的核心位置，設計搭配今年5月新發布的台灣觀光品牌3.0設計，現場透過新品牌影片及結合波浪曲線意象展示版面，展現「台灣魅力‧驚喜無限」的宣傳主題，更希望深圳民眾藉由參觀台灣展臺及市集探索台灣觀光新魅力；另外展區也將台灣冬季溫泉、美食、跨年活動及被稱許是「沒有雲霄飛車的迪士尼」的台灣燈會主題精采呈現，專區介紹「2025台灣燈會在桃園」活動及歷年燈會主燈精彩照片，吸引不少遊客駐足。現場還將娃娃機及臺式彈珠台搬進現場，與參觀民眾趣味體驗互動，吸引人潮也展現台灣旅遊魅力。廣東省是赴台旅遊的重要客源地，除了沿海經濟優勢外，大陸近年更積極推進建設粵港澳大灣區，目前11座城市常住人口已達8600餘萬多人，得天獨厚的經濟、地理與交通出行優勢，勢必還是未來赴台旅遊的重要區域。

台旅會竭誠歡迎大陸旅客來台旅遊的立場始終不變，各項宣傳推廣的工作也持續不間斷，藉由福建赴金、馬地區的旅遊逐漸升溫，期待在不久的將來大陸赴台旅遊的大門也可以敞開，讓使兩岸旅遊市場能再次熱絡，也讓大陸朋友再次親身實地感受台灣疫情後不同的旅遊風光資源與獨特濃厚的人情味。