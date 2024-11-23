「2024雲林滷肉飯節」23日在雲林縣古坑鄉綠色隧道飄香登場，今年由神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的12家專業店家，提供超過千碗滷肉飯讓民眾免費品嘗，現場滷肉香味四溢，民眾大口扒飯讚不絕口，雲林縣長張麗善表示雲林有最好的稻米、豬肉、醬油，才能烹煮出神級滷肉飯，歡迎全台民眾來雲林「滷肉飯一日遊」。

雲林縣滷肉飯透過競賽，已成功打響名氣，今年「專業店家組」由「北港鎮的鴨ㄚ小麵店」拿下冠軍，「民間高手組」冠軍由林家宏獲得，現場頒發冠軍匾額及獎金。冠軍使用的比賽指定推薦食材，包含「米」斗南鎮農會；「肉」陞煇食品；「醬」西螺大同醬油公司、丸莊醬油、菇王食品公司等，全都是雲林在地最優良的食材。

「2024雲林滷肉飯節」23日在雲林縣古坑鄉綠色隧道飄香登場，今年由神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的12家專業店家，提供超過千碗滷肉飯讓民眾免費品嘗，現場滷肉香味四溢，民眾大排長龍。（張朝欣攝）

張麗善表示，1碗美味滷肉飯最關鍵要素就是要有好的豬肉、優質的稻米及香醇醬油，雲林擁有得天獨厚環境與用心農友，生產無瘦肉精豬肉，讓民眾吃得健康安全；在濁水溪灌溉下，孕育出全台優質稻米產區；更有充足日照與水質，釀造全台知名好醬油。滷肉飯節以推廣在地優質食材為理念，用最優質食材，帶給大家最棒的饗宴。

縣農業處處長魏勝德說，雲林是台灣糧倉，也是全國最大畜產中心，雲林滷肉飯節今年邁入第4屆，吸引眾多專業店家及民間高手參賽，針對店家安全衛生、在地食材、烹調技術等項目，透過公平公正評審選出優勝者。

另外，民間高手組選手們發揮創意，運用雲林在地食材推出「健康滷肉飯」，將雲林在地優質產品推薦給大家，讓雲林滷肉飯結合健康概念，征服民眾的味蕾。

現場除香噴噴的千碗滷肉飯免費兌換，還有烤大豬、貢丸湯、滷大腸及香Q豬腳等品嘗活動，好逛好買的在地農特產市集，以及融合滷肉飯特色的藝術裝置打卡點，讓民眾吃好、買好又玩好。