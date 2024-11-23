勞動部北分署長謝宜容霸凌事件野火燎原，台南市刑警界也傳出霸凌案，有網友金（23）日在臉書粉專「警界改革真相聯盟」發文指出，台南市刑大大隊長張文源屢以績效壓力霸凌部屬，張對此感嘆遭汙衊，台南市警局長林國清下令督察單位盡速查明真相。

勞動部北分署員工輕生案件引爆全台霸凌案風潮，臉書粉專「警界改革真相聯盟」今日有一篇「警界的心聲」，直指台南市警察局沒藥救了，刑大同事屢向上陳情申訴都沒用，督察長、業管長官都選擇龜縮，無視水深火熱同仁。

內文指出，台南市刑大士氣低落，有做事的被逼死、沒做事的閒死，做愈多被罵愈多，反彈聲四起。更指刑大的幹部凌晨1、2時還需接上級電話，被要求準備隔天資料。不接就會在會議上遭羞辱，白天沒接到電話也會被羞辱，幹部們都自嘲每月薪資有筆「羞辱加給」。造成最近1名外勤隊長巨傳受不了壓力，自願降調內勤非主管職務。

另1名行政組幹部因不堪辱罵，一度向同事稱想從6樓跳下去。爆料並提到台南在林士傑槍擊命案發生後，台南市刑大上級浪費警力做無意義的事情，令執行刑警怨聲載道，槍殺案毫無進展，卻仍不斷要求績效掛帥，很多資深刑警因績效不佳受到霸凌、辱罵都選擇忍耐。

遭影射的台南市刑大隊長張文源到台南市服務已11個月，在刑警單位服務24年，他否認網路文章指控，強調是子虛烏有的汙衊，感嘆現今刑警文化更不同、更難管，身為刑大單位檢討績效，勢必得罪人，自己是做事的人，卻一直被扯後腿、誤解，包括去單位關心同事被認為是督勤，以後大家都不管，看劣幣驅逐良幣。

林國清表示已看見相關資料，指示督察單位盡速查明真相。台南市警局督察室表示，會依規定查處霸凌案件，不論查證結果如何，都將報請安衛小組審議。

有資深警界人士表示，警界主管以前講黃色笑話、對下屬發脾氣時有所聞，也少有人檢舉，如今時代在進步，過程中來不及調整腳步的人，就要面對行為責任，是一個警鐘。

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