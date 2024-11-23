新青安炒熱房市，銀行房貸水位吃緊，民眾申貸排隊等核貸、撥款情況持續，何時有望緩解？土地銀行董事長何英明23日表示，新青安房貸影響深遠，使用寬限期的民眾未還款，就會一直占用額度，目前新青安使用寬限期的比例約半數，最長寬限期為5年。

土銀23日舉行員工健行活動，何英明受訪時表示，目前土銀待撥房貸餘額仍有1,600億元，雖然土銀不受《銀行法》第72之2條比率限制，但仍被金管會要求土建融業務放款不可超過總放款量的25％、房貸不可超過總放款量的35％，兩者合計60％，因此仍會管控房貸案量。

針對銀行房貸「緊」報何時能夠緩解，何英明指出，新青安房貸寬限期最高為5年，影響相當深遠，若客戶在寬限期內未還款，額度就會一直占著。

至於新青安寬限期使用情形，何英明則說，大概一半一半，觀察25到35歲這個年齡層，很多是由父母協助，大多會盡量不使用寬限期，或不用到5年，以減少利息成本。

而新青安貸後轉租、人頭戶違規狀況頻傳，財政部要求八大公股銀行嚴查，何英明表示，土銀目前查核違規戶共248戶，目前已收回補貼利息147戶，金額約230至240萬元，仍有101戶未收回。