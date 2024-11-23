中方研製能上天下海的超音速長程發動機，以推進航母無法擋的反艦飛彈。

中方科學家已經打造出兩年前提出的夢想引擎，這款原本為高超音速武器設計的發動機經修改後，能以驚人的速度長程前進，不僅可以在空中飛行，還能潛入海中觸及目標。

《南華早報》（South China Morning Post）22日報導，這是靠同時吸入空氣和水，以作為氧化劑辦到的。在實驗室測試中，這款引擎在潛航模式運行時，達到近 90% 的燃燒效率，符合實際應用需求。研究團隊說，發展這款引擎可能改變未來戰爭格局。

湖南省長沙市的國防科技大學（NUDT）科學家2022年提出了相關構想，採用這類引擎驅動的跨介質載體可以在空中以超音速飛行數百計公里，並以超過200節的速度潛入水中，攻擊如航母艦戒備森嚴的目標。他們說，目前還沒有任何國家有能力攔截這類武器。

據悉這款引擎靠輕質元素硼驅動，在中國部分高超音速武器的超音速燃燒沖壓發動機中也有使用。當硼接觸到空氣中的氧時，就會劇烈燃燒，能輕易使飛彈加速道超過音速5倍。不過，國防科技大學團隊面臨的最大挑戰之一，就是如何在水中引燃硼。他們為了解決這個問題，採用了能讓固體燃料有第二次燃燒機會的設計，繼而提高發動機的整體效率。