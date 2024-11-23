為響應國際身心障礙者日，彰化縣政府今天舉辦「彰化縣國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會」活動，會中也辦理5輛高頂復康巴士捐贈儀式，縣長王惠美代表受贈，並指復康巴士擴大假日、晚上都有營運，歡迎有需要的民眾預約使用。

王惠美表示，「政府的資源有限，民力無窮」，特別感謝5個善心的企業及個人，包括可洲企業股份有限公司、李建輝興業股份有限公司、富宇建設股份有限公司、蘇冠瑀女士及怡宏企業有限公司、嚴慶峰先生等5個單位及個人，拋磚引玉，慷慨捐贈共計總價值約千萬元的5輛高頂復康巴士，不僅造福更多的鄉親好朋友，也希望藉此能讓更多的善心企業，一起來關心弱勢族群，讓他們的進出都能更加的平安方便 。

5輛高頂復康巴士。（李京昇攝）

王惠美說，目前彰化縣內總共有75輛小型復康巴士，2輛大型復康巴士，因使用頻率高，每年約有超過25萬人次使用，且有限制使用年限，因此自2019年起至今，縣府已汰換61輛復康巴士，價值約上億元，這次捐贈的這5輛復康巴士，價值也有上千萬元，明年預計再增加3輛復康巴士，歡迎有需要的民眾可用LINE官方帳號、電話、網路預約，假日、晚上皆有營運。

復康巴士預約專線：04-8830330

網路預約：直接搜尋8830330，即可找到復康巴士網路訂車系統

LINE官方帳號預約：搜尋彰化縣小型復康巴士即可加入綁定預約訂車

捐贈復康巴士專線：04-7532375 顏先生