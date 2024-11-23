尿液顏色變化可作為觀察身體健康的重要指標。對此，泌尿科醫師陳忠佐列出8種尿液顏色，包括淡黃色、深黃色、粉紅色、深褐色、乳白色、藍色、綠色及紫色，背後皆意味著不同的健康狀況。其中他提到，出現茶色或深褐色尿液，可能是肝臟或膽囊問題的指標，如肝炎、膽道阻塞或黃疸，務必盡快就醫。

醫師陳忠佐在個人粉專發文表示，一般情況下，健康的身體排出的尿液會呈現淡黃色或透明的淡黃色；有時食用如藍莓、甜菜根、火龍果、蘿蔔、芭樂等食物，可能改變尿液的顏色，主要是其所含色素、化學成分經代謝後，隨著尿液排出。而當食物色素被完全代謝或排出體外後，尿液的顏色就會恢復正常，不需要太擔心。

陳忠佐提到，不同的尿液顏色變化通常可以反映出身體的水分狀況、飲食習慣、藥物影響，甚至潛在的健康問題。並整理出以下8種尿液顏色及身體狀況的關聯：

1、淡黃色或透明淡黃色：為正常健康的尿液顏色，代表身體水分充足且代謝正常。

2、深黃色或琥珀色：通常暗示身體可能處於脫水狀態，應該多補充水分。當身體缺乏水分時，腎臟會重新吸收更多的水分以維持身體的水分平衡，使尿液中的廢物和色素濃度提高，導致尿液顏色變深。若攝取足夠水分後尿液的顏色仍然偏深，建議應立即就醫。

3、粉紅色或紅色：若排除食物因素，尿液呈現粉紅色或紅色，可能是血尿的徵兆，意味著尿液中可能含有紅血球，很可能是來自於泌尿系統出現損傷、感染、腎臟或膀胱疾病或其它異常，建議立即就醫。

4、茶色或深褐色：可能是肝臟或膽囊問題的指標，如肝炎、膽道阻塞或黃疸。若肝臟或膽囊出現問題，膽紅素可能無法正常代謝或排出，進入血液並隨尿液排出，使尿液顏色加深，導致尿液轉變為深褐色，建議立即就醫。

5、乳白色：通常是尿道感染徵兆，也可能是尿液中含有膿液。當身體對抗感染時，白血球會進入感染部位，包括泌尿系統，這時尿中可能含有白血球、膿液、細菌或蛋白質，使尿液看起來混濁，建議立即就醫。

6、藍色：可能跟臨床上使用的甲基藍藥物有關，藍色色素透過代謝會造成體液染色。

7、綠色： 可能跟食物或藥物的染劑有關，也有可能是特殊的細菌感染或肝臟疾病導致。

8、紫色：「紫色尿袋症候群」是臨床上很罕見的現象，好發於長期使用尿管的老年臥床族群，可能跟感染特定細菌及腸道機能異常有關。

陳忠佐提醒，定期觀察尿液顏色，是維持健康簡單且重要的一步，若發現尿液顏色持續異常，建議盡早諮詢醫師，以便進一步檢查與診治。此外，不論男女，都盡量不要憋尿，也要多喝水補充水分，更要注意水分的攝取是否足夠，以減少泌尿道發炎的機會發生。