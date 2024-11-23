台灣常見汽機車改裝亂象，不少車主會將原廠頭燈私自改裝成LED燈，導致亮過頭或裝置仰角過高，直射到對向來車駕駛的眼睛，進而影響行車安全。近日，有民眾遇到一輛機車的頭燈超亮，白光閃到讓他看不清楚前方道路，他氣得拍下照片PO網，引發討論。

高雄一名網友昨（22）日晚間在臉書社團「爆料公社」PO出一張照片，畫面中可見，一輛機車正在對向停等紅燈，不過該騎士疑似改裝車燈，白光亮到整台機車都看不見，原PO差點被閃瞎，抱怨表示「遇到這種的真的很想問候他祖公祖媽，裝這什麼78燈？這還是一台機車！眼睛是很不好膩？」

照片曝光後，許多民眾紛紛留言「真想叫牠自己蹲在自己車前面看到爽」、「現在很多，尤其是開霧燈的一堆」、「真的很蠢，如果別人撞過去都不知道是自己搞的」、「真的很危險」、「都快青光眼了」、「看到這種光，我都以為祖先來接他」。

根據道路交通處罰條例第18條規定，LED頭燈在未經監理機關檢驗合格登記下，擅自改裝，最高可處新台幣9600元罰鍰，並責令檢驗。