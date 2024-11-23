第3屆世界12強棒球賽23日進行複賽最終日賽程，首場進行的美國隊與委內瑞拉之戰牽動中華隊晉級態勢，最終美國隊以6比5氣走委內瑞拉，也幫助中華隊確定挺進冠軍戰，中華隊團體獎金上看2億台幣。

因為2028年洛杉磯奧運，棒球列為正式競賽，世界12強賽符合國光獎章一等二級的獎勵資格，國光獎章獎金亞軍新台幣500萬、冠軍700萬元，現在確定至少500萬起跳，28人共發1億4千萬，再加上WBSC團體獎金，亞軍團隊可得75萬美金（約新台幣2400萬）。

而先前預賽時中華隊打下4勝1敗佳績，中華棒協理事長辜仲諒就已加碼4000萬元台幣獎金，當時他還講，如果中華隊一舉奪冠，再加碼3000萬台幣，若再加上大會給的團隊勝場獎金，團隊獎金將破2億台幣。

委內瑞拉在7局下靠著代打D.卡斯提約左外野方向3分炮追平，但美國在9局上沃德棒打富藍戈，一棒揮成中外野方向陽春炮，又把領先要回，最終就以1分差險勝。

而這一戰勝負結果也牽動中華隊晉級態勢，許多中華隊球員在飯店拿著手機觀看直播，在確定美國勝出後大家歡聲雷動。中華隊打進決賽，追平成棒世界級國際賽最佳成績，過去中華隊在成棒世界級國際賽最佳成績是1992年巴塞隆納奧運銀牌。