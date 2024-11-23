中華電董事長簡志誠表示，中華電以「AI啟動未來」為核心，充分運用5G優勢技術並積極導入生成式AI，提升內部效率，同時以AI賦能協助政府與企業加速數位轉型，將AI應用落實於營運中，推動智慧新興應用與研發加速發展，協助企業落地實證及產業轉型升級，進而提高新創公司的國際能見度及競爭力。

中華電總經理林榮賜強調，作為數位生態系統共創的領導者，中華電致力於運用AI賦能台灣各產業，引領新創公司深化生成式AI應用，並導入AI打造智慧管理，成為台灣創新產業的關鍵推手。

此次，中華電5G加速器攜手第六屆獲選的新創公司團隊，參與11月21日至11月23日舉行的亞洲最大創新創業嘉年華「Meet Taipei」。這些新創公司團隊具備「AI創新應用」及「AI產業轉型」的服務特色，包括Authme數位身分、沃龍工業、岳鼎智慧、律果科技、智穎智能、愛吠的狗、電豹、擁樂數據、鎮鎧科技，以及內部育成中心的Invent AI團隊等，涵蓋軟體、硬體及手機應用等多個領域，專注於AI身分驗證解決方案、AI智能刀具監控系統、智慧儲能與電動車能源管理系統、AI法務顧問與助理、AI智慧客服、XR+AI技術、Aotter Trek數據分析、UID 2.0身分識別技術、SSP、DMP精準行銷平台、AI OCR智能費用管理、無人載具系統整合與環境監測解決方案、AI影像辨識及聲音辨識等創新應用，充分展現5G在各行各業中的創新應用及無限潛力。

中華電長期以來致力於建設新創所需的AI、IDC/Cloud數位平台及寬頻網路等基礎設施，打造數位雨林中的豐沃資源，支持台灣新創發展。不論是在技術支援、5G實證場域，或是商業投資機會等不同面向的協助，中華電不僅在台灣激發更多在地創新創業的夥伴，也透過服務海外客戶的機會，帶領新創公司與國際接軌，拓展海外市場，共創未來商機。