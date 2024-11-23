中華隊昨(22日)對戰美國隊，終場以8：2贏球，讓在場所有台灣球迷興奮不已！人在東京巨蛋，被封為「反指標」 的國師Josh，也錄下想跟所有人擊掌慶祝的畫面，沒想到卻巧妙地被所有人避過，讓網友笑稱：「誰敢跟你擊掌，等等被嗨掉」 。

中華隊昨(22日)靠著打擊群發揮，加上投手鎖死美國隊打線，最後以守護神吳俊偉投出再見三振順利關門，搶下在東京巨蛋首場勝利。贏下球賽時，只見支持中華隊的所有球迷紛紛站起來擊掌慶祝，國師Josh也拿起鏡頭記錄這歷史一刻。他先是興奮高舉雙手，接著轉頭要跟其他人擊掌；先是中華職棒會長蔡其昌伸長左手，越過前排球迷給予回應，接著要跟其他球迷擊掌時，卻剛好被所有球迷掠過，讓苦等不到回應的Josh，只好對著鏡頭尬笑，接著無奈表示：「那個…我也想擊掌」 。

影片曝光後，不到一天就吸引萬人按讚，網友更是湧入留言：「你有沒有想過不是大家忽略掉你，而是不敢碰到你的手」、「笑死，看影片的時候有發現，只有會長給出了溫柔」、「看影片就發現無助的小手手沒人要碰」、「我知道你很急但你先別擊」、「可以叫蔡阿嘎跟你死亡擊掌」、「大家都熟知鄭先生的魔力，真的不能亂擊掌耶」 。

今天午場美國與委內瑞拉之戰，美國9局上靠著強打沃德的陽春砲，最終以6比5一分險勝委內瑞拉，這使得中華隊及日本隊還沒正式交手前，就雙雙晉級明天冠軍賽，也讓今晚台日大戰成為明天冠軍賽的前哨戰。