為表揚國內災害防救業務績優單位，內政部特別於昨(22)日辦理公開頒獎典禮，由部長劉世芳部長擔任頒獎人。金門縣獲頒績優縣市、金寧鄉公所獲頒績優公所、金湖鎮下莊社區楊舒晴獲頒績優防災士，而勤豐土木包工業則榮獲績優防災企業獎，成果豐碩；各獲獎單位持續於災害防救領域精進的成果，對於全體參與者辛勤付出提供了最好的回報。

消防局主辦統籌「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計」，2023年執行成果創新豐碩，經內政部評核全國「特優」頒贈績優縣市殊榮。執行計畫辦理重點包含強化災害防救據點整備與運作、建立公部門業務持續運作計畫、建立民間協作及企業合作機制等，由上而下推動災害防救工作，厚植本縣防救災能量。

金寧鄉公所獲頒績優公所，2023年期間推動各項災害防救工作具有成效，特別是近2年數次颱風來襲，鄉長楊忠俊坐鎮金寧鄉災害應變中心，帶領團隊與縣災害應變中心保持密切的聯繫，掌握颱風行進路線，執行各項防救災成效獲中央肯定，榮獲績優公所實至名歸。

績優防災士楊舒晴擔任金湖鎮下莊社區發展協會專職人力，協助推動韌性社區營造，規畫將各類型防災課程與社區訓練結合，提升社區民眾參與意願，展現對於社區防災之熱情與用心，獲選績優防災士肯定各項作為對於社區防救災能量之提升。

勤豐土木包工業獲頒績優防災企業，負責人何盡忠先生積極參與各類防災工作，特別是2023年9月海葵颱風造成金門多處淹水災情，勤豐土木包工業積極協助金沙及堤南兩抽水站抽水作業，保護金沙鎮易淹區一帶免受災情危害，展現了企業對於緊急狀況的應對能力和責任感。

金門縣長陳福海表示，轄內各單位執行強韌台灣計畫，積極推動企業、社區、公部門三者間防救災工作之「自助、互助、公助」，以提升地區災害應變能力；此次獲頒績優獎項，除了中央給予肯定外，也鼓勵各單位持續精進防救災工作，準備好應對大規模災害之應變及復原能力，實現金門「韌性防災」的理念。