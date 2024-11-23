安定、西港區23日分別舉辦胡麻節，推廣胡麻產業，現場送麻油飯、胡麻油煎蛋，空中瀰漫麻油香，兩場活動均吸引數千民眾參與。農業局指出，台南市種植胡麻面積占全台7成，安定114公頃，西港126公頃，兩區多年來致力推動胡麻產業，開發系列優質產品，邀請全國民眾共享胡麻魅力。

台南市副市長葉澤山參加安定胡麻節時表示，台南胡麻含水量低、油脂量高，壓製出的胡麻油更是冬令進補首選，極具營養效益，抗氧化，麻油雞更是坐月子的絕佳料理。

安定、西港區23日分別舉辦胡麻節，吸引數千民眾參與。（寶智華攝）

胡麻節工作人員現場作麻油煎蛋，空氣中瀰漫濃濃麻油香。（寶智華攝）

農會工作人員穿恐龍裝推廣胡麻油，吸引許多民眾合照。（寶智華攝）

安定胡麻節在區公所旁太陽能停車場搭棚舉辦，免費提供2800份麻油飯、100份麻油煎蛋、及300個陶瓷彩繪名額；幼兒園小朋友打扮成胡麻王子、胡麻公主，農會人員著恐龍裝繞行推廣胡麻油，觀光旅遊局配合開來移動式宣傳車，再加上現場的農夫市集展售各類美食，吸引數千民眾湧入，空氣中瀰漫著濃濃麻油香，讓許多民眾感覺很幸福。

西港胡麻節在西港區農會後營倉庫舉辦，遊客可以在西港胡麻故事館走讀胡麻種植與歷史，在活動中體驗胡麻美食，體驗手作胡麻小點，另提供免費品嘗限量麻油雞、霜淇淋等美食，購買農會產品滿額送限量後營7-11中熱拿鐵及DIY兌換券、摸彩券等優惠。

農業局代理局長長陳仲杰表示，安定區農會以古法榨胡麻油、製作芝麻糖，並經SGS檢測411項農業殘留合格，其中芝麻糖入選2024台灣燈會農特產伴手禮，是人氣熱銷商品。西港區農會推出自有品牌胡麻嫂，開發系列商品，並研發新產品，今年與奇美聯手開發的鳳藏芝-芝麻鳳梨酥，鳳梨內餡與國產芝麻香氣融合，為傳統點心增添新風味。