男星吳慷仁赴陸發展後，一舉一動備受矚目，身為上一屆金馬影帝的他昨（22日）突改口宣布會出席金馬獎，而和吳慷仁一起拍《執迷》的孫儷，則被大陸狗仔直擊獨自拍戲。當時準備收工的她，臉上始終掛著微笑，心情看起來相當不錯。

吳慷仁近期在上海忙著和孫儷拍陸劇《執迷》，他原本不在金馬出席名單，但在昨突急轉彎、證實會現身金馬獎，並和上一屆金馬影后林品彤一起頒發最佳女主角獎。吳慷仁表示，在最後一刻才確定，可以在不影響劇組的情況下出席典禮，感謝劇組和金馬獎所有人的幫忙，「過程中做了很多努力，主要是為了實現參加金馬獎的承諾。」同時，孫儷也被大陸狗仔「攝影劉大錘」直擊，拍戲拍到晚上才收工，準備下班的她，看起來心情不錯，臉上始終掛著微笑。

吳慷仁將與林品彤一起頒發最佳女主角獎。（圖／中時資料照）

「攝影劉大錘」接著提到吳慷仁過去的立場風波，還說：「看來之前的罷演傳聞不實啊！」不過針對此傳聞，《執迷》導演薛曉路日前接受陸媒專訪時，就表示拍攝進度都依照工作計畫進行，雖然過程很辛苦，但是男女演員很專業、優秀，現場氣氛開心，她也很期待演員互飆演技的作品。

薛曉路進一步表示，會選孫儷和吳慷仁搭檔，全因為「他們兩個合適」，大讚孫儷戲路非常寬，演技有質感、有份量，是一位有影響力的演員；至於吳慷仁，薛曉路說，雖然他到大陸發展時間很短，不過在台灣發產得很好，還提到吳慷仁拿下本屆金鐘視帝。不過她也強調，主要是吳慷仁對角色有興趣，也很願意加入，經過雙方溝通討論過，才決定邀請他進組。