世界棒球12強超級循環賽今（23日）中午上演美國、委內瑞拉之戰，最終美國以6:5險勝委內瑞拉，也確定了台灣晉級冠軍戰，成功寫下歷史紀錄。不僅全台球迷熱血沸騰，就連中華隊選手都待在飯店看直播，開心得像個孩子一樣歡呼大叫。

由於今日中午的美國、委內瑞拉比賽結果，攸關台灣晉級之路，美國必須贏球且不能贏超過9分，條件相當困難。沒想到美國先是維持5:0的領先，結果卻被委內瑞拉甦醒的打線，外加2發全壘打追平比數。

直到9局上半，面對委內瑞拉的守護神富蘭戈，美國竟然扛出一發陽春砲逆轉戰局。9局下半，美國的守護神遲遲抓不下第3個出局數，還連續送出2次保送，所幸內野手成功接殺，結束比賽，也確定台灣晉級冠軍戰，寫下歷史。

美國擊敗委內瑞拉，也確定中華隊晉級冠軍戰，大家在飯店嗨到不行。（球員提供）

而在比賽時，中華隊選手也都待在飯店緊盯直播，眾人全圍在走廊上，比自己比賽還要激動。因為必須要美國守住最後半局，當委內瑞拉打者2出局時，大家開心大喊「Two out!Two out!」他們還隔空替美國投手加油「不要緊張不要緊張，I love you！呼吸呼吸，你可以的！」、「再來一個好球三振他！」

美國擊敗委內瑞拉，也確定中華隊晉級冠軍戰，大家在飯店嗨到不行。（中時資料照，黃世麒攝）

直到隊長陳傑憲衝過來提前宣布好消息，「台灣的直播贏啦！」大家全體狂歡，還逗趣地回看美國隊接殺的那一刻：「再看一次！耶！」大家像個小孩子一樣歡呼喊口號，「Team Taiwan！~」、「500萬」、「700~700~！」而畫面中，就連昨天被球打中腳的陳傑憲，也跟著大家一起跳個不停，潘傑楷老婆也拍下畫面開心笑說：「一群開心的幼稚園孩子們！我們進冠軍戰啦～～Team Taiwan。潘：台灣隊長腳都好了。」