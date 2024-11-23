汐止中正公有零售市場使用逾50年，設備老舊，經發局規劃重新改建並正拆除，原市場攤商將短暫遷移至公園路忠順廟旁營業。中繼市場今（23）日正式開幕，攤商們特別準備400份祈福湯圓，共同為市場與後續工程祈求平安順利。

汐止中正公有零售市場於1973年設立，為地上2層建物，距離汐止火車站步行僅需5分鐘，是重要的消費集散地；考量經營使用已逾50年，樓板與管線等設備相當老舊，規畫重新改建並正拆除中，而原市場攤商將短暫遷移至公園路忠順廟旁，距原中正市場步行約2分鐘處的「中繼市場」營業。

汐止中正市場中繼市場今（23）日正式開幕。（經發局提供）

全新的汐止中正市場規畫為地下1層、地上3層建物，並設置生、熟食處理區。（經發局提供）

經發局長盛筱蓉表示，中正市場改建不僅是硬體設施的升級，期盼能為居民打造一個符合現代需求的市場，以智慧綠能循環建物結合水岸、賞鳥景觀及自行車驛站等周邊地域特色，設計為複合式景觀餐廳與空中花園，作為民眾郊遊休憩的新節點。

市場自治會長莊玉容談到，市場舊了就有整修翻新的必要，優質的購物環境更是現在消費者最重視的，非常感謝市府的協助，一定全力配合推動，希望能夠盡早改建完成，讓攤商們回到展新的市場永續營業。

市場處補充，全新的汐止中正市場規畫為地下1層、地上3層建物，並設置生、熟食處理區，將以現代化設計及永續發展為核心，為民眾帶來舒適、便捷的採購環境，也為汐止的經濟注入新動能，預計於2026年12月完工。