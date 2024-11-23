由屏東MAX ＋格鬥健身運動館主辦的泰神盃泰拳賽，23日在屏東體育場前廣場進行一天的熱血拚搏，有來自全台10餘家泰拳館、35組選手對決。最高齡45歲的朱俊錡與31歲的對手打進延長賽，拚勁十足。MAX ＋格鬥健身運動館教練吳承翰表示，泰拳在台灣發展歷史不算太久，希望藉由比賽交流，推展這項熱血的運動。

吳承翰說，拳館選手也曾到國外參加WBC泰拳世界錦標賽，獲得銀牌和銅牌，台灣的泰拳水準是還不錯的，但是由於發展歷史不是很久，大約從2004年左右才開始，比其他地方如香港，在1980年代就產生過世界拳王，累積許多實力，台灣至少晚了3、40年，因此希望能藉由舉辦比賽，號召全台各地拳館，共同推廣泰拳，也希望大家共同努力，讓台灣出一個「播求（泰拳拳王）」。

泰拳擂台熱血沸騰！屏東泰神盃激戰 45歲老將拚勁十足(羅琦文攝)

泰神盃年紀最大的參賽者、45歲朱俊錡和31歲的對手打成加賽。（羅琦文攝）

泰神盃年紀最大的參賽者、45歲朱俊錡（右）以意志力打完比賽。（羅琦文攝）

泰神盃泰拳賽在屏東體育場前廣場進行一天的熱血拚搏。（羅琦文攝）

泰神盃泰拳賽在屏東體育場前廣場舉行，有來自全台10餘家泰拳館、35組選手對決。（羅琦文攝）

泰拳近身纏鬥相當激烈，拳腿膝肘是技擊重點。（羅琦文攝）

「年輕人想要陽光要帥，高中時候很胖，擔心太胖找不到女朋友，我一開始是想減肥而已，一個暑假減了20公斤。」吳承翰高中開始練泰拳，就讀屏科大時成為選手，到今年39歲，經歷過30餘場比賽，他認為泰拳不是亞奧運項目，需要由民間來自行推動，屏東是一個運動風氣很好的地方，可以大力推動泰拳運動。

比賽中年紀最大的參賽者45歲朱俊錡，和31歲的對手打完3回合平手，進入加賽，「我聽到裁判說加賽的時候，整個要暈倒」，但仍以意志力撐下去，最後雖然以些微積分落敗，仍獲得滿堂喝采。

朱俊錡說，一開始是想鼓勵兒子學泰拳，現在校園霸凌事件很多，學了泰拳不能去欺負人，但最起碼可以防身保護自己，給果兒子對他說，「爸爸你如果可以拿獎牌我就去學」，於是他以45歲的年紀，從今年1月開始練泰拳，體重從100公斤降到80公斤，今天完成比賽，兒子也認為爸爸很厲害。

女子組林君霓練泰拳2年，她覺得打泰拳很帥，第一次上場比賽有點緊張；練泰拳3年的吳欣婷則說，一開始是為了運動，後來練出興趣，在台上快撐不下去時，聽到台下隊友的加油聲，就會給她無比的勇氣和意志力。

吳承翰說，泰拳的特點是拳、腿、肘、膝，拳或腿的運動及武術有很多，像跆拳、拳擊、空手道，但一個運動包含拳腿膝肘的只有泰拳，還包括一些近身纏抱的技術，有點類似摔跤或柔道的動作，但又不完全是，全身都可以當武器，是一種健身又舒壓的運動。