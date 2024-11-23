國際獅子會300E-1區婦幼安全委員會與北台南家扶中心，23日共同在新營區新民國小舉辦「獅愛飛揚、聖誕傳愛」婦幼安全宣導活動，呼籲「暴力零容忍、婦幼安全不能等」。

宣導活動由由國際獅子會300E-1區2024-2025總監曾澎英、婦幼安全委員會主席鄭淑秋及北台南家扶中心扶幼主委呂明憲帶領現場250多位民眾，齊聲呼籲「暴力零容忍、婦幼安全不能等」、「防暴不分你我」、「暴力遠離，安全無虞」、「給我關愛，不給傷害」…等，期待能提升婦女及兒少安全意識，讓受暴者能及時被發現及幫助。

台南市政府社會局也到場進行家庭暴力防治宣導；學甲區新榮劇場透過生動的戲劇，讓民眾了解家暴的影響及資源運用；土庫國小的竹馬陣、北台南家扶烏克麗麗、街舞及醒獅隊等才藝表演，為活動增添歡樂氣氛；獅子會會員更發送聖誕糖果給民眾，讓大家提早感受聖誕氛圍。

鄭淑秋表示，自有工作能力以來，便認養好幾位家扶的孩子，希望能夠讓這些孩子無慮的學習成長，因而與家扶中心結下深厚情感。

北台南家扶扶幼主委呂明憲表示，家扶中心自1987年推動兒童保護工作，到2005年承接政府委託兒少保護家庭處遇工作，服務過1000多位受虐兒少，深知無法遏止兒少不當對待事件的發生，只能透過宣導，讓民眾更重視婦幼安全與兒少權益。