你能想像才打8分鐘的球員，就可以拿到20分、10籃板與2火鍋的驚人數據嗎？別懷疑，政治大學外籍生盛岦23日就做到了，他在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男公開一級首戰，就拿到這麼誇張的數據，也幫助尋求5連霸的政治大學以133比81痛宰台北市大，拿到新球季首勝。

「盛岦本來就比較有經驗，畢竟他都快24歲了，也是最後一年打UBA，他是透過莫巴耶介紹過來的，主要是想來台找尋打球機會，」政大教練陳子威表示，「對於我們的戰術，他也理解很快，因為他待過不少美國D1球隊，同時配合度也很高。」

只是盛岦的外型相當獨特，特別在頭髮上留了兩個髮包，看起來相當逗趣，但在隊友宋昕澔的眼中，盛岦是個肯守又肯跑的球員，對政大的幫助很大，「我們本來就以打快為主，他可以跟我們一起衝起來。」

只是恐怕連宋昕澔也看走眼了，因為他認為盛岦應該是不會主導進攻的球員，也以防守為重心，並非像莫巴耶那樣持球時間較長，不過盛岦今天短短只打8分鐘，就有投14中7、罰12中6的出手數據，換算起來他至少出手了13次，這樣子真的是防守優於進攻的球員嗎？