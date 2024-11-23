台中市游姓司機去年（2023）10月駕駛營業小客車，行經中市南區1處路口右轉時，因遇行人、騎自行車小孩過馬路，曾兩度暫停禮讓，但後方汽車駕駛因右轉車道被擋住，以行車記錄器檢舉游男，警方依「非遇突發狀況，在車道中暫停」，罰游2萬4000元罰鍰，游提起行政訴訟，法官勘驗錄影畫面，確認游兩度暫停等候行人優先通過，判決罰單撤銷，全案確定。

判決書指出，游去年10月11日傍晚6時駕駛營業小客車，行經中市南區建國南路1段與西川一路口時，被民眾檢舉有「非遇突發狀況，在車道中暫停」的違規行為，台中市警三分局員依違反道路交通管理事件製單舉發，游遭裁處2萬4000元罰鍰、記違規點數3點、應參加道路交通安全講習，游男不服提行政訴訟。

法官勘驗檢舉民眾的行車記錄器畫面，發現游男行經路口時，二度暫停，一次是有行人經過，一次則是因為有兒童騎腳踏車經過，並非如舉發所指單純「在車道中暫停」，每次暫停皆約30秒。

台中高等行政法院地方庭法官認為，游男在慢車道暫停，是為禮讓行人的行為，並非「非遇突發狀況，在車道中暫停」的違規行為，判決罰單撤銷。台中市交通事件裁決處不服判決上訴台中高等法院高等庭。

唯高等庭法官認為，原審已依職權調查證據，並依調查證據結果，依論理、經驗及證據法則判斷事實，其所適用法規與應適用法規，並無違背，與解釋亦無牴觸，並無判決不適用法規或適用不當等違背法令之情形。也駁回台中市交通事件裁決處的上訴，維持原審撤銷罰單的判決，全案確定。