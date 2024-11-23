浴室環境潮濕，磁磚縫隙、矽利康容易發霉，一名網友好奇，現在新房子的衛浴幾乎都會裝多功能暖風乾燥機，對外窗還重要嗎？話題引發討論，多數人認為有沒有對外窗其實沒差，如果居住的地方潮濕，開窗通風照樣會發霉；想防霉重點是要保持乾燥，只要洗完澡後用刮刀把牆壁和地上的水分刮掉，打開除濕或拿電風扇對著浴室吹，很快就會乾，也不容易發霉。

不少民眾找房子都希望浴室能有對外窗，可以保持通風，一名網友在批踢踢發文表示，現在的房子浴室幾乎都會安裝多功能暖風乾燥機，這樣對外窗還會很重要嗎？

話題拋出後引發熱烈討論，多數網友都認為，有沒有對外窗其實沒什麼差，如果居住的地方本來就潮濕，開窗照樣會發霉，而且冬天又濕又冷根本不想開窗，「有對外窗也不一定會乾」、「台北濕度常常很高，開窗會乾嗎」、「越常開窗越容易發霉」。

內行網友表示，想要預防發霉最重要是保持浴室乾燥，平常洗完澡後用刮刀將牆壁和地板的水分刷掉，並打開除濕或拿電風扇吹乾，就不容易發霉，「我家衛浴有窗但從來不開，平時刮水、除濕不太發霉」、「以前住有對外窗的一樣發霉，認真刮水、除濕比較實在」、「用除濕機的效果比開窗好多了，也不需要看天氣。」

不過也有部分網友認為浴室對外窗很重要，「沒對外窗的一律不考慮」、「情況允許的話，浴室有對外窗自然通風最好」、「雖然有窗也是會發霉，但是有陽光感覺比較舒服。」