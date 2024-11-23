近來勞動部勞發署吳姓公務員輕生案引起社會關注，此案也讓今年5月才卸任勞動部長的許銘春備受批評。民進黨立委林淑芬今（23日）指控許曾用公帑開過自己演唱會，而媒體人劉寶傑昨（22日）在其主持的節目更爆料，「許銘春不是愛唱孤女的願望嗎？勞動部在衛武營辦演唱會，辦這麼大的活動，沒有上百萬上千萬，根本辦不起來，且這個錢要怎樣核銷，現在問題來了，我找不到這個核銷的項目」。

劉寶傑在《關鍵時刻》中指出，「搞的不只是演唱會，不是只有租場地，也找了這麼多人在現場表演，找了這麼多人當啦啦隊，在前面帶動跳，這裡面如果這些帳，現在被認為是不是跟就保基金有問題，如果這個跟就保基金有問題，真的有問題的話，我告訴你，他們殺頭都不惜了。」

另外，工運人士林佳瑋則在臉書發文表示，「勞動部用就業安定基金在衛武營辦音樂會，讓許銘春登台演出，唱他最拿手的歌曲孤女的願望，唱好唱滿35分鐘。真的是整組壞光光欸，印證林淑芬說的，吃飯喝酒第一名。」

然而，根據勞動部2022年9月3日發布的新聞稿指出，在《性別工作平等法》雙十年華之際，勞動部舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，藉此感謝共同促成這部法案的人、曾經在就業上受到性別歧視的勞工、當年倡議制定專法保障的女權社運及勞工團體，並感激當年背負各界壓力，但仍然支持完成修法的立法委員，以及當年的重要推手陳菊院長（當年的行政院勞工委員會主委），因為有大家的堅持，才有現在改革的成果。音樂會也特別邀請監察院陳菊院長到場共同見證過往，展望未來。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。